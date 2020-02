Nach der Pokal-Pleite will Borussia Dortmund in der Bundesliga Wiedergutmachung betreiben. Gelingen soll dies am Samstagabend im Topspiel gegen Bayer Leverkusen unter anderem mit Emre Can. Der Nationalspieler gibt nach einem Kurzeinsatz im DFB-Pokal sein Startelf-Debüt für den BVB. Die Dortmund-Aufstellung hier im Überblick.

