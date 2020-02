Werder kassiert fünfte Heim-Pleite in Folge: „Situation ist dramatisch“

Nach dem Pokal-Hoch ist Werder Bremen in der Bundesliga wieder auf dem Boden der Realität angekommen. Die Pleite gegen Union Berlin war bereits die fünfte Heim-Niederlage in Folge – und die neunte insgesamt in den letzten elf Spielen. SVW-Boss Frank Baumann spricht Trainer Florian Kohfeldt dennoch weiter das Vertrauen aus.

