Traumtor von Can: BVB-Neuzugang krönt Startelf-Debüt mit Hammer-Schuss

Was für ein Einstand: Emre Can hat in seinem ersten Startelf-Einsatz für Borussia Dortmund ein Traumtor gegen Bayer Leverkusen erzielt. Der von Juventus Turin ausgeliehene Nationalspieler traf spektakulär aus 31 Metern.

Hier weiterlesen