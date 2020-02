Diese Partie hat das Prädikat „Topspiel“ wirklich verdient: Bayer Leverkusen hat Borussia Dortmund in einem hochklassigen Samstagabendspiel mit 4:3 geschlagen. Leon Bailey und Lars Bender schocken den BVB per Doppelschlag kurz vor Schluss. Erling Haaland trifft erstmals in einem Pflichtspiel nicht für die Dortmunder.

