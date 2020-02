Stürmerstars Lewandowski und Werner vor Bayern vs. Leipzig im Check

Noch nie gab es in der Bundesliga nach 20 Spieltagen ein Stürmer-Duell auf so hohem Niveau: Robert Lewandowski führt die Torjägerliste aktuell mit 22 Treffern an, gefolgt von Timo Werner mit 20 Toren.

Hier weiterlesen