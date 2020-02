Olympia 2020: Kerber stellt Mixed mit Zverev in Aussicht

Die deutsche Nummer eins der Damen und die deutsche Nummer eins der Herren Seite an Seite bei Olympia in Tokio: Dieser Wunsch vieler Tennis-Fans könnte in Erfüllung gehen. Die 32-Jährige kann sich diese Mixed-Konstellation jedenfalls vorstellen.

