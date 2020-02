100 Tage Flick als Bayern-Trainer: Was hat er bewegt? Wo hakt es noch?

Seit 100 Tagen ist Hansi Flick Trainer des FC Bayern. Was hat er in dieser Zeit bewegt? Was läuft noch nicht rund? Und wie stehen seine Chancen auf einen Titel? Der SPORTBUZZER hat die Zeit beim Rekordmeister analysiert.

Hier weiterlesen