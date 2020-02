Klinsmann kündigt Stellungnahme bei Facebook an: Ex-Hertha-Trainer will mit Fans chatten

Nach dem überraschenden Rücktritt als Trainer von Hertha BSC wurde viel über Jürgen Klinsmann gesprochen. Der Ex-Trainer der Berliner kündigte nun bei Facebook an, dass er sich am Mittwochabend in einem Chat den Fans stellt.

Hier weiterlesen