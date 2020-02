Dreckig spielen? BVB-Star Emre Can bekräftigt Kritik vor Frankfurt

Neuzugang Emre Can von Borussia Dortmund hat seine Kritik am Auftreten des BVB vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt bekräftigt. Can forderte im „Feiertagsmagazin“ des vereinseigenen TV „von jedem Einzelnen ein bisschen mehr“.

