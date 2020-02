Podolski fordert Köln-Punktgewinn gegen FC Bayern: „Muss sich mal was zutrauen“

Und das in der Karnevals-Saison: Der 1. FC Köln empfängt am Sonntagnachmittag den Tabellenführer FC Bayern München. Für Köln-Legende Lukas Podolski ist es „wichtig, dass man am Ende punktet“, wie er im Interview mit der „Bild“ sagt. Er fordert von den Kölnern gegen die Bayern eine breite Brust.

