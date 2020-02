Borussia Dortmunds Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko sorgt in der A-Jugend-Bundesliga weiter für Furore. Mit einem Dreierpack gegen Arminia Bielefeld schoss er den BVB am Samstag zum sechsten Sieg in Folge – und setzt damit seine Jagd nach Bestmarken fort.

