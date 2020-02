Mit dieser Verordnung erlaubt die Regierung EM-Public-Viewing nach 22 Uhr

Jubel unter freien Himmel, Mitfiebern vor der großen Leinwand: Beim Public Viewing wird es schon mal laut. Die Regierung lockert für die Dauer der Fußball-EM im Juni und Juli den Lärmschutz. Die Verordnung dazu ist besonders sprachlich bemerkenswert.

Berlin. Wenn sich die GroKo-Minister an diesem Mittwoch um 9.30 Uhr zur turnusgemäßen Kabinettssitzung treffen, werden sie eine zehnseitige Vorlage in ihrer Mappe dabei haben. „Entwurf einer Verordnung über den Lärmschutz bei öffentlichen Fernsehdarbietungen im Freien über die Fußball-Europameisterschaft 2020“, steht auf dem Dokument, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Mit der Verordnung soll der Lärmschutz gelockert werden: Fußball-Fans sollen während der Europameisterschaft in Sommer auch am späteren Abend beim Public-Viewing feiern können. Oder, wie die Regierung formuliert: Es sollen „Vorschriften zum Schutz gegen Lärm geschaffen werden, der von Freizeitanlagen und ähnlichen Anlagen ausgeht, auf denen im Freien Fernsehsendungen über die Fußball-Europameisterschaft 2020 öffentlich dargeboten werden“.

Regierungsdeutsch meets Fußball-Fieber

Die Verordnung gleicht im Wesentlichen früheren Ausnahmeregelungen aus Anlass der Fußball-Weltmeisterschaften 2006, 2010, 2014 und 2018 sowie der Europameisterschaft 2008 und 2016. Bemerkenswert ist vor allem seine Sprache: Regierungsdeutsch meets Fußball-Fieber.

Der Text stammt aus dem Umweltministerium, das für den Lärmschutz zuständig ist. „Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2020 sind vielerorts Übertragungen der EM-Spiele auf Großleinwänden an zentralen Plätzen oder an verkehrsgünstig gelegenen Orten geplant“, formulieren die Beamten von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). „An der Durchführung dieser Veranstaltungen besteht ein erhebliches öffentliches Interesse, da auf diese Weise Menschen in Deutschland, die die zum Teil über große Entfernungen verteilten Spielorte nicht besuchen können, Gelegenheit bekommen, in größerer Gemeinschaft mit anderen die EM-Spiele ‚live‘ zu verfolgen.“

Selbst den Spielplan haben die Beamten des Umweltministeriums schon durchforstet. „Von den insgesamt 36 Spielen der Vorrunde (Gruppenspiele), bei denen die reguläre Spielzeit von 90 Minuten plus Halbzeitpause von 15 Minuten maßgeblich ist, beginnen sieben Spiele um 15 Uhr (jeweils Mitteleuropäische Sommerzeit, MESZ), 14 Spiele um 18 Uhr und 15 Spiele um 21 Uhr“, formulieren sie.

Und weiter: „Von den 15 Spielen der Finalrunde beginnen sechs Spiele um 18 Uhr und neun Spiele um 21 Uhr. Insbesondere für Spiele, die um 21 Uhr beginnen, ist davon auszugehen, dass sich Teilnehmer von „Public-Viewing“-Veranstaltungen nach 22 Uhr noch im Freien aufhalten, um sich über das Gesehene auszutauschen.

Darüber hinaus findet nach 22 Uhr der „Public-Viewing“-Veranstaltungen zuzurechnende Abfahrtsverkehr statt.“ Umweltministerin Schulze brachte es zuletzt im Gespräch mit der „Bild am Sonntag“ auf den Punkt: „Gerade wenn es in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen geht, kann es bei den Abendspielen ganz schön spät werden.“

Von Rasmus Buchsteiner/RND