Beim FC Bayern läuft es für Neuzugang Fiete Arp seit seinem Wechsel vom HSV in diesem Sommer nicht rund. Erst 88 Spielminuten absolvierte der 20-Jährige – alle für die zweite FCB-Mannschaft. Am Montag gelang Arp seine erste Torvorlage. Nachwuchschef Holger Seitz lobte den Nachwuchs-Stürmer danach bei „Sport1“ in höchsten Tönen.

