Haaland auf Rekordjagd: So gut waren Messi, Ronaldo und Co. mit 19 Jahren

Nach seinem Doppelpack gegen PSG schwärmt ganz Europa von Erling Haaland. Der 19-Jährige trifft weiter, wie er will. Und wandelt auf den Spuren von Weltstars wie Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi und Kilian Mbappé. Der SPORTBUZZER zeigt, wie stark CR7 und Co. in seinem Alter waren.

