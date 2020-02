In der Europa League trifft Bayer Leverkusen auf den FC Porto. Der portugiesische Spitzenklub stand zuletzt im Fokus, weil ihr Spieler Moussa Marega am Wochenende rassistisch beleidigt wurde und den Platz verließ. Bayer-Trainer Peter Bosz kündigt nun an, dass er mit seiner Mannschaft in einem ähnlichen Fall geschlossen gehen würde.

