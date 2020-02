Für Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg geht es um eine gute Ausgangsposition in der Europa League. Im Sechzehntelfinale spielt der VfL gegen den schwedischen Vertreter Malmö FF. Zeitgleich wird in Leverkusen das Spiel des Tabellenfünften der Bundesliga gegen den FC Porto angepfiffen. Verfolgt die Spiele am Donnerstagabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

