Bob-WM in Altenberg von Horror-Stürzen überschattet

Die Bob-WM in Altenberg (Sachsen) ist schon in ihrer Frühphase von schlimmen Stürzen überschattet worden. Am Freitag erwischte es die Italienerin Tania Vicenzino und die Rumänin Andreea Grecu, die ins Krankenhaus gebracht wurden.

