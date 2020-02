Wegen Corona-Virus: Drei Spiele in Italiens Serie A abgesagt

Der Corona-Virus hält nun auch Einzug in den europäischen Sport: Weil in der Region Lombardei in Italien mehrere Leute infiziert sind, wurden für den Sonntag alle Sportereignisse abgesagt – darunter auch die Spiele von Inter Mailand und Atalanta Bergamo.

