So beeinflusst das Coronavirus den Sport – Olympia-Absage kein Thema

In Italien wurden Spiele der Serie A bereits abgesagt, am kommenden Wochenende könnte der ganze Spieltag ausfallen. Immer häufiger bekommt der Sport durch die Lungenkrankheit Probleme, Absagen sind Standard. Und was ist mit den Olympischen Spielen? Ein Virologe warnt.

Hier weiterlesen