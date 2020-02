Bericht: Internes Papier für Klinsmann mit scharfer Kritik an Hertha BSC

Die Personalie Jürgen Klinsmann sorgt bei Hertha BSC weiter für große Aufruhr. In der „Sport Bild“ ist ein umfangreiches Protokoll veröffentlicht, in dem der ehemalige Coach der Berliner scharfe Kritik an den Verantwortlichen um Michael Preetz und Werner Gegenbauer übt.

Hier weiterlesen