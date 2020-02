Liveticker mit Bayer Leverkusen in Porto und dem VfL Wolfsburg in Malmö

Mit Bayer Leverkusen in Porto und dem VfL Wolfsburg in Malmö kämpfen am Donnerstagabend die ersten beiden deutschen Teams um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier weiterlesen