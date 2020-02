Live im TV und im Online-Stream: So seht ihr das Bundesliga-Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC am 24. Spieltag. Die Berliner haben sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Gegner Düsseldorf steht genau dort und will den Abstand auf drei Zähler verkürzen.

