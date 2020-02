Torfestival in Salzburg: Frankfurt löst dank Silva letztes Achtelfinal-Ticket

Der letzte Platz im Achtelfinale der Europa League geht an Eintracht Frankfurt. Den Hessen reichte am Freitag ein Unentschieden bei Red Bull Salzburg. Das Rückspiel in Österreich war wegen Orkanböen um 21 Stunden nach hinten verschoben worden.

