Borussia Dortmund will am Samstagnachmittag in der Bundesliga mit einem Sieg gegen den SC Freiburg Anschluss an Tabellenführer FC Bayern halten. Trainer Lucien Favre bietet in seiner Aufstellung dafür eine Änderung auf – Erling Haaland sitzt für Julian Brandt auf der Bank.

Hier weiterlesen