Arminia Bielefeld kann den Vorsprung an der Zweitliga-Tabellenspitze mit eine Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden auf sechs Punkte ausbauen. Zudem spielen am Sonntagmittag der FC St. Pauli gegen den VfL Osnabrück und der VfL Bochum gegen den SV Sandhausen. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier weiterlesen