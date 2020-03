Der 1. FC Union Berlin darf sich auf ein schweres Spiel gegen den VfL Wolfsburg gefasst machen. Bei den Wölfen läuft es derzeit so richtig. Christian Gentner läuft bei Union indes in seinem 400. Bundesliga-Spiel auf. Die Partie am Sonntagmittag im SPORTBUZZER-Liveticker.

