ARD gibt grünes Licht für Saarbrücken-Halbfinale in Völklingen – DFB fällt Entscheidung

Der 1. FC Saarbrücken ist das Team der Stunde: Der Viertligist hat im DFB-Pokal in dieser Saison bereits zwei Bundesligisten aus dem Wettbewerb geworfen – zuletzt Fortuna Düsseldorf im Viertelfinale. Im Halbfinale steht nun das nächste „Heimspiel“ in Völklingen an. Wenn es nach der ARD geht, muss Saarbrücken nicht umziehen.

Hier weiterlesen