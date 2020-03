Was für ein Sieg: Bayer Leverkusen mausert sich immer mehr zum Titel-Kandidaten in der Bundesliga. Die Werkself gewinnt deutlich gegen Frankfurt. Bayern-Verfolger RB Leipzig patzt dagegen in Wolfsburg. Hertha BSC erkämpft sich nach 0:2-Rückstand noch ein Remis im Keller-Duell gegen Werder Bremen.

