Freuen kann sich bei Werder Bremen keiner über das Remis in Berlin: Gegen Hertha BSC schnell 2:0 geführt, den Gegner im Griff gehabt – und trotzdem nur 2:2 gespielt. Trainer Florian Kohfeldt ist in der Krise zuversichtlich – und Sportchef Frank Baumann will am Coach festhalten.

Hier weiterlesen