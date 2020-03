Coronavirus: Diese Sport-Events in Deutschland wären von einer Absage betroffen

Wenn es nach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht, sollten wegen des grassierenden Coronavirus in Deutschland alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abgesagt werden, so seine Empfehlung. Doch welche Auswirkungen hätte dies auf den Sport in Deutschland? Der SPORTBUZZER liefert den Überblick.

