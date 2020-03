BVB enttäuscht im Geisterspiel: Sancho & Co. scheiden gegen PSG aus

Borussia Dortmund hat gegen Paris Saint-Germain den ersten Viertelfinal-Einzug seit 2017 verpasst. Im wegen der Coronavirus-Pandemie leeren Prinzenpark zeigte der BVB vor allem offensiv zu wenig und zeigte sich in der Abwehr anfällig. Emre Can sah in der Schlussphase nach einer Tätlichkeit gegen Neymar Rot.

