Coronavirus: Juve-Profi Rugani positiv getestet – Ronaldo-Kollege in Quarantäne

Nach Timo Hübers von Hannover 96 hat der Coronavirus einen weiteren Fußballprofi erwischt. Der italienische Nationalspieler Daniele Rugani von Juventus Turin hat sich nach Angaben des Meisters infiziert. Rugani befindet sich in Quarantäne. Ob Juve am Dienstag in der Champions League spielen kann, ist ungewiss.

