Die Ränge bleiben leer, die Spieler wissen nicht, was sie erwartet. In Düsseldorf findet das zweite Geisterspiel der Bundesligageschichte zwischen der heimischen Fortuna und dem SC Paderborn statt. Und es geht am Freitagabend um sehr viel. Verfolgt die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.

