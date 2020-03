Was passiert bei einem möglichen Saison-Abbruch? Das sind die Szenarien

Notfallplan, Solidarfonds, EM-Verschiebung. Die Bundesliga-Klubs beraten über notwendige Maßnahmen in der Coronavirus-Krise. Bei der Mitgliederversammlung am Montag in Frankfurt geht es um sportliche Lösungen, aber auch um einen ökonomischen Fallschirm für den Worst Case.

