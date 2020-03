Mit deutlichen Worten hat sich DFL-Boss Christian Seifert in einer Pressekonferenz an die Fußball-Fans gerichtet. Geisterspiele würden in Zeiten der Corona-Krise die einzige Überlebenschance sein, sagte der Bundesliga-Geschäftsführer. Diese Ehrlichkeit kommt im Netz gut an.

