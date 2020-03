Die Bundesliga steht wegen des Coronavirus still – und die nächste Pausen-Ankündigung steht wohl kurz bevor. Einen „Kicker“-Bericht über eine DFL-Sitzung am Dienstag hat „Sport1“ nun konkretisiert. So sollen die Bundesliga-Verantwortlichen dann die nächste Liga-Pause beschließen – für zunächst zwei weitere Wochen.

Hier weiterlesen