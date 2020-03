Bericht: Aserbaidschan-GP in Baku wird verschoben

Das Coronavirus verhindert weiter den Saisonstart in der Formel 1: Nachdem bereits unter anderem die Rennen in Spanien und Monaco abgesagt wurden, soll nach einem Bericht des Portals „Motorsport-Total“ auch der Grand Prix in Baku vorerst verschoben werden.

