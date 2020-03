VfB-Profis verzichten auf Gehalt – Klub schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit

Auch die Profis des VfB Stuttgart haben in Zeiten der Corona-Krise ein Zeichen gesetzt und wollen auf einen Teil ihres Gehalts verzichten. Um den finanziellen Folgen der Pandemie entgegen zu wirken muss der Klub zudem erstmals in seiner Geschichte Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken.

