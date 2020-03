Bayern-Star Javi Martinez unterstützt Rotes Kreuz in Corona-Krise

Um Angehörigen der Risikogruppe in der Corona-Krise zu helfen, hat Javi Martinez vom FC Bayern das Rote Kreuz in Grünwald bei München unterstützt. Der Bayern-Star half dabei, Einkäufe an Menschen zu verteilen, die wegen der Coronavirus-Pandemie nicht mehr das Haus verlassen dürfen.