Die spanische „Marca“ berichtet, dass Real Madrid den Vertrag mit dem an Borussia Dortmund verliehenen Achraf Hakimi verlängert. Der Marokkaner werde in der kommenden Saison definitiv bei Real spielen, heißt es in der „Diario AS“. Ein Wechsel zum BVB wäre damit zumindest im Sommer vom Tisch.

