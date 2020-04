DFB-Vizepräsident Rainer Koch möchte in Zeiten der Corona-Krise die Existenz des Amateurfußballs sichern. Dazu will er staatliche Hilfen in Anspruch nehmen. Dagmar Freitag, die dem Sportausschuss im Bundestag vorsitzt, reagiert zurückhaltend auf die Forderung.

