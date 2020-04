Bericht: AS Rom nimmt Kontakt zu Götze auf – Null-Euro-Transfer im Sommer?

Die Zukunft von Mario Götze könnte einem Bericht aus Italien zufolge in der Serie A liegen. Demnach soll die AS Rom ernsthaftes Interesse am Star von Borussia Dortmund haben – und sogar schon Kontakt zum Final-Torschützen der WM 2014 aufgenommen haben.

