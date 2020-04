„Salary Cap“: AS Rom will künftig wohl keine Mega-Gehälter mehr zahlen

Die AS Rom will in Zukunft offenbar keine hohen Millionen-Gehälter mehr zahlen. Einem Bericht zufolge wird sich der Verein eine Gehaltsobergrenze von drei Millionen Euro auferlegen. Das Konzept einer „Salary Cap“ gewinnt auch in Deutschland an Zuspruch.

Hier weiterlesen