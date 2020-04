Angebot an DFL: Schalke-Boss Tönnies will Corona-Tests durchführen

Schalke-Aufsichtsratsboss und Fleischfabrikant Clemens Tönnies will in seinem Firmen-Labor Corona-Tests durchführen lassen. Darüber hinaus bot der 63-Jährige der DFL an, Tests für die Bundesliga einzuleiten, um die Liga-Fortsetzung zu beschleunigen.

