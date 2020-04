Todesfall in Spieler-Familie: Waldhof fordert Abbruch der 3. Liga

Traditionsklub Waldhof Mannheim will einen Abbruch der zurzeit ausgesetzten Saison in der 3. Liga. Grund für die klare Haltung von Geschäftsführer Markus Kompp ist der Tod eines Familienangehörigen eines Spielers an den Folgen des Coronavirus.

