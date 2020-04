Die ARD hat sich in der Debatte um mögliche Live-Übertragungen von Bundesliga-Spielen nach einem möglichen Neustart in der Coronavirus-Krise einen Schritt auf die Pay-TV-Rechteinhaber Sky und DAZN zubewegt. ARD-Sportchef Axel Balkausky signalisierte in der „Bild am Sonntag“ Gesprächsbereitschaft.

Hier weiterlesen