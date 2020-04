Offiziell: Saison in der Ligue 1 abgebrochen – PSG Meister, zwei Absteiger

Die Saison 2019/20 in der französischen Ligue 1 und Ligue 2 ist wegen der Corona-Pandemie offiziell beendet. Das teilte der Ligaverband am Donnerstag mit. In der Ligue 1 ist Paris Saint-Germain Meister. Auch Auf- und Absteiger gibt es.

