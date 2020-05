In Interviews mit „ARD“ und „ZDF“ hat sich DFB-Arzt und DFL-Task-Force-Chef Tim Meyer über die drei positiven Corona-Fälle beim 1. FC Köln geäußert. Diese hätten ihn angesichts der flächendeckenden Tests in der Bundesliga nicht überrascht. Kritiker am DFL-Konzept für den Neustart könne er zudem nicht verstehen.

