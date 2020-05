Sorge um Corentin Tolisso: Der französische Weltmeister in Diensten des FC Bayern München hat sich offenbar so schwer am Knöchel verletzt, dass er bis zu drei Monate ausfallen könnte. Das berichtet die „Bild“. Laut Bayern-Mitteilung sollte Tolisso eigentlich vier Wochen nach seiner Knöchel-OP Ende April wieder ins Aufbautraining einsteigen.

