In dieser Formel-1-Saison könnte es doch noch zu einem Rennen auf dem Hockenheimring in Deutschland kommen. Rennserien-Boss Chase Carey hat am Donnerstag auf einer Telefonkonferenz bestätigt, dass die Formel 1 wegen der Corona-Krise auch eine Aufnahme von Strecken in den Rennkalender erwägt, auf denen sonst nicht gefahren worden wäre.

Hier weiterlesen